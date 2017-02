ஓ காட்.. கோல்டன் பே ரிசார்ட்ஸ் ஓனர் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோருகிறாராமே.. வாட்ஸ்ஆப் அலப்பறை!

கோல்டன் பே ரிசார்ட்ஸ் உரிமையாளர் தன்னிடம் 130 எம்.எல்.ஏக்கள் இருப்பதால் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோருவதாக ஜோக் ஒன்று வலம் வருகிறது.

English summary

A joke is on rounds in Whatsapp on Golden Bay resorts and it has become viral in the social media.