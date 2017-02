தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கு எப்போது அமல்படுத்தப்படும்? மதுரை ஹைகோர்ட் கேள்வி

தமிழகத்தில் பூரண மதுவிலக்கு எப்போது அமல்படுத்துவது தொடர்பாக மத்திய, மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

when is complete liquor ban in tamilnadu? High Court of Madras (Madurai Bench).