ஜெ.வால் அன்று தூக்கி எறியப்பட்ட செங்கோட்டையன்.. ஏன் தெரியுமா?.. ஒரு கசமுசா பிளாஷ்பேக்!!

கசமுசா புகார்களில் சிக்கியதால் கே.ஏ. செங்கோட்டையனை ஜெயலலிதா கட்சிப் பதவிகளைப் பறித்தது குறித்து பிளாஷ்பேக்.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 14:28 [IST]

English summary

KA Sengottyan has been appointed as the presidium chairman by Sasikala. Here is a flashback on the leader when he was sacked by late Jayalalitha.