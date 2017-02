சசியை கையெடுத்து கும்பிட்ட மதுசூதனன்.. அது போன மாசம்... இது இந்த மாசம்!

அம்மாவுக்கு அப்புறம் நீங்கதான் கட்சியை காப்பாத்தனும் என்று கடந்த டிசம்பர் 10ஆம் தேதி சசிகலாவைப் பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டு காலில் விழா குறையாக கெஞ்சினார் மதுசூதனன். இன்று அவரேதான் சசிகலா பொதுச்ச

English summary

Last month only Madhusoodanan hailed Sasikala to become the party General secretary.