நீட் தேர்வு குறித்து தமிழக அரசு எப்போது திருவாய் திறக்கும்? மாணவர்கள் எதிர்காலம் என்ன ஆகும்?

மருத்துவ நுழைவுத் தேர்வான நீட் குறித்து முதலமைச்சரும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சரும் பேசாமல் உள்ளனர். மே மாதம் 7ஆம் தேதி தேர்வு வரவுள்ள நிலையில் மாணவர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.

Tamilnadu government is not taking immediate decision on NEET and students are in trauma. And Education minister is not taking any steps for getting exemption from NEET for Tamilnadu students.