எல்லாம் போச்சு.. ஆதரவாளர்கள் இன்றி தனித்து விடப்பட்ட டிடிவி தினகரன்! கோர்ட்டுக்கு தனியாக வந்தார்

மத்திய அரசின் கடும் நெருக்கடியால்தான் டிடிவி தினகரன், சசிகலா மற்றும் அவரது குடும்பத்தாருடன் இணைந்து செயல்பட அதிமுக அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் அஞ்சி நடுங்குவதாக கூறப்படுகிறது.

For T T V Dinakaran, nephew of Sasikala the last few days have been about set-backs. First the R K Nagar by-election was countermanded, then came the ECI bribery case followed by him being ousted from the party. After the ouster, Dinakaran put up a brave front and even claimed the support of several MLAs. However by Wednesday, he had mellowed down and said that he did not want to be the one breaking the party.