அரசியலுக்கு வருவது என்றாகிவிட்டது.. ரஜினி மக்களை சந்திப்பது எப்போது?

நடிகர் ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவது என்றாகிவிட்ட நிலையில் அவர் மக்களை சந்திப்பது எப்போது என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Rajinikanth is all set enter into politics. But people want him to meet them and spell out his plans first.