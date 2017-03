இத்தனை சேவைகளுக்கும் ஆதார் கட்டாயமாம்... இப்பவே கண்ணக்கட்டுதே..!

மத்திய மாநில அரசுகளின் நலத்திட்ட உதவிகளை பெற ஆதார் கார்டு அவசியம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, March 27, 2017, 11:37 [IST]

English summary

Where and all Aadhar card is mandatary to get the offers from government.