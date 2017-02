எங்கே தமிழனின் தண்ணீர் ஆதாரம்?

தமிழர்களின் தண்ணீர் ஆதாரங்கள் எங்கே போயின என்பது குறித்து ஆதங்கக் கட்டுரை.

English summary

Thousands of water bodies are missing in Tamil Nadu and the farmers, people are not aware of this. The people should be aware of the water bodies, which were created by our ancestors.