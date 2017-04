கொடநாடு காவலாளி கொலை.. மாஜி கார் டிரைவர் பலி.. ஜெ.வை சசி தாக்கியதை பார்த்த பணிப் பெண் கதி என்ன?

ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான கொடநாடு காவலாளி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். அந்தக் கொலையில் தொடர்புள்ள கனகராஜ் சாலை விபத்தில் பலியாகியுள்ளார். இதனிடையே போயஸ் கார்டனில் ஜெயலலிதாவை தாக்கியதைப் பார்த்த ஒரே சாட்சி

English summary

Where is Jayalalithaa’s house maid, who was the witness of Jayalalithaa and Sasikala clash held in Poes Garden?