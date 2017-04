சசிகலா கப்பல் ஓட்டியா சொத்து சேர்த்தார்? ஆவேச மதுசூதனன்

ஆர்கே நகர் தேர்தல் ரத்தாவதற்கு முன்பு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த ஓபிஎஸ் அணி வேட்பாளர் மதுசூதனன், சசிகலா கப்பல் ஓட்டியா அல்லது விமானம் ஓட்டியா இந்த சொத்துக்களை சம்பாதித்தார் என கேள்வி எழுப்பினார்.

English summary

Whether Sasikala worked as sailor or pilot? how she earned these asset asked OPS team Madhusudhanan.