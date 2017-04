தினகரனுக்கு ரூ.50 கோடி கொடுத்த திருச்சி தொழிலதிபரை கண்டுபிடித்தது டெல்லி போலீஸ்!

இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற தினகரனுக்கு ரூ.50 கோடி தொகையை கொடுக்க முன் வந்தது திருச்சியைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் என்று டெல்லி போலீஸாருக்கு துப்பு கிடைத்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

A businessman from Trichy in Tamil Nadu and several Tamil Nadu ministers are under the scanner of the Delhi police after it was found that he helped T T V Dinakaran arrange money to bribe Election Commission officials.