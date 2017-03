பெங்களூரு சிறையில் திடீரென சிவப்பு சேலையில் சசிகலா.. கைதிகள் ஷாக்...பரபர பின்னணி

பெங்களூரு சிறையில் தண்டனை கைதிகளுக்கான வெள்ளை சேலைக்கு பதில் திடீரென சிவப்பு சேலையில் நடமாடுவதன் பின்னணி குறித்து பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

According to sources said that Sasikala wearing Red Saree instead of White Saree in Bangalore Jail.