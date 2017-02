என்னை கேள்வி கேட்க உரிமையில்லை.. வாக்காளர்களைப் பார்த்து கருணாஸ் எகத்தாளப் பேச்சு

எனக்கு ஓட்டுப்போடாதவர்களுகு என்ன கேள்வி கேட்க உரிமையில்லை என நடிகர் கருணாஸ் பேசியுள்ளார்.

English summary

Sasikala support ADMK MLA Karunas speaking to press that who are all not voted for they dont have rights to question me.