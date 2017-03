ஒரே நாளில் உயிர்காக்கும் கருவியை எடுக்க உத்தரவிட்டது யார்? மாஜி அமைச்சரின் டெரர் கேள்வி

ஜெயலலிதாவின் உடலில் இருந்து உயிர்காக்கும் கருவியை எடுக்க உத்தரைவிட்டது யார் எனன முன்னாள் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Former minister Mafoi Pandiyarajan questiones that who gave permission to remove the life saving tool from Jayalalitha when she was in hospital.