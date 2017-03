ஜெ.வுக்கு அளித்த சிகிச்சையை நிறுத்தச் சொன்னது யார் - பி.எச்.பாண்டியன் சரமாரி கேள்வி

ஜெயலலிதாவுக்கு அளித்த சிகிச்சையை நிறுத்தச்சொன்னது யார் என பி.எச்.பாண்டியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

PH Pandiyan asks Who gave permission to stop Jayalalitha's treatment in apolo hospital.