தினகரனுக்கு தேர்தல் ஆணையத்தில் யார் உடந்தை? ராமதாஸ் தடாலடி கேள்வி

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு கையூட்டு கொடுத்த வழக்கில் அந்த ஆணைய அதிகாரிகளும் விசாரிக்கப்பட வேண்டும்.

English summary

PMK Founder Ramdoss told regarding TTV dinakaran's arrest that election commission officials should be inquired and CM Edappadi palanisamy and his minister also be inquired.