எம்ஜிஆர் உருவாக்கி... ஜெ., கட்டிக்காத்த அதிமுகவின் புதிய பொதுச்செயலாளரானார் சசிகலா

ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு, புதிய பொதுச்செயலாளரை தேர்தெடுக்க இன்று பொதுக்குழுவை கூட்டினார் மதுசூதனன். எதிர்பார்த்தபடியே சசிகலாவை பொதுச்செயலாளராக நியமனம் செய்துள்ளனர்.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 9:07 [IST]

English summary

ADMK presidium chairman Madhusudhanan will be select as party General Secretary Post today. Expectation for ADMK workers who is our next general sectory which was vacant for demise of Jayalalithaa.