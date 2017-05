அப்போ சசிகலா அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இல்லையா? தேர்தல் ஆணைய பட்டியலால் அம்பலம்

சசிகலாதான் அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர் என்ற முறையில் உத்தரவுகளை பிறப்பித்து வருகிறார். ஆனால், அந்த நியமனம் செல்லாது என்று, பன்னீர்செல்வம் தரப்பு தேர்தல் ஆணையத்தில் மனு செய்துள்ளது.

English summary

Even the election commission does not seem to know who the chief of the AIADMK is. The election commission released a list of recognised state political parties and their leaders who would take part in an all-party meet scheduled to take place on May 12. While the names of leaders of all parties have been mentioned, no name has been mentioned for the AIADMK.