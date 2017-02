புதிய ரூபாய் நோட்டு விவகாரம்: பெங்களூரு சிறையில் கம்பி எண்ணும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மகனின் சகலை!

புதிய ரூபாய் நோட்டுகளை பதுக்கிய வழக்கில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி மகனின் சகலை சந்திரகாந்த் பெங்களூரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Edapaadi Palanisamy's close relative Chandrakanth Ramalingam who was jailed in Bengaluru in new currency seizure case.