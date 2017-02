பாருங்களேன், தீபக் யாருன்னு கூட தெரியாம இவ்வளவு நாள் இருந்திருக்காரு தம்பித்துரை!?

ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகன் தீபக் அதிமுகவில் உள்ளாரா? என்பது குறித்து எனக்கு தெரியாது - மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Who is Deepak asks Loksabha dy speaker Tambidurai, when reporters asking his opinion about his interview.