திமுக- அதிமுக முத்திரை முற்றிலும் இல்லாத முதல் தலைமைச் செயலாளர்.. கிரிஜா!

புதியதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தலைமை செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் தஞ்சாவூரை பூர்வீகமாகக் கொண்டவர்.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 12:30 [IST]

English summary

New Chief Secretary of Tamil Nadu Girija Vaidyanathan’s bio here.