காவல்துறை முதல்வரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதா? ஜி.ராமகிருஷ்ணன் சந்தேகம்

காவல்துறையை முதல்வர் பெயரளவிற்கு தான் நிர்வகிக்கிறாரா? காவல்துறை அவர் கட்டுப்பாட்டில் இல்லையா? என ஜி.ராமகிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார.

English summary

who is incharge of tamilnadu police departments? G. Ramakrishnan, Secretary of CPI(M) has question arised