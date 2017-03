டிடிவி தினகரனுக்கு எதிராக களமிறங்கும் ரிப்போர்ட்டர் மருதுகணேஷ்

ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் டிடிவி தினகரனை எதிர்த்து நிருபரும் வழக்கறிஞருமான மருதுகணேஷை களமிறக்கியுள்ளது திமுக.

English summary

Here is bio data of DMK candidate Maruthiganesh in RK Nagar By Poll.