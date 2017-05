தமிழக பாஜக புதிய தலைவர் யார்? கல்யாணராமனா, ராகவனா, கருப்பு முருகானந்தமா??

தமிழக பாஜகவின் புதிய தலைவர் பட்டியலில் கல்யாணராமன், ராகவன் மற்றும் கருப்பு முருகானந்தம் பெயர்கள் அடிபடுகின்றன.

English summary

Sources said that Kalyanaraman and Ragahavan names for the new TamilNadu BJP President.