ஒரிஜினல் அக்மார்க் முத்திரை பதித்த அதிமுக வேட்பாளர் யார்? கிளம்புகிறது மற்றொரு பூதம்!

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் நியமனம், இரட்டை இலை விவகாரங்கள் தேர்தல் ஆணையத்திடம் நிலுவையில் உள்ள நிலையில் அக்கட்சியின் ஒரிஜினல் வேட்பாளர் யாராக இருக்கக் கூடும் என்ற மற்றொரு சர்ச்சை கிளம்பியுள்ளது.

English summary

Who is ADMK's Original candidate? All are in Election Commission's decision.