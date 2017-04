அடேங்கப்பா.. எத்தனை கட்சி, எத்தனை பல்டி.. ராஜகண்ணப்பனின் பின்னணி

ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியில் இன்று ராஜகண்ணப்பன் சேர்ந்துவிட்டார். ஓ.பி.எஸ் பலம் பெரும்போது தனக்கும் ஏதாவது நல்லது நடக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் அவர் இணைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Who is RajaKannappan and his political back round is here in this article.