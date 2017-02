அப்பல்லோவில் நடராஜன் அட்மிட் ஆனதில் சந்தேகம்.. திமுக எம்.எல்.ஏ சொல்வதை பாருங்கள்

"அப்பல்லோவின் கதைக்கு, யார் இயக்குநர்?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார், திமுக எம்.எல்.ஏ ஜெ.அன்பழகன்.சசிகலா கணவர் நடராஜன் அந்த மருத்துவமனையில் அட்மிட் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

3 PM-Sasikala next CM of TN 7 PM-Natarajan in Apollo 9 PM-Apollo announces PressMeet for today Who's d Director of today's Apollo story ?

English summary

Who is the director of today's Apollo story, asks DMK, MLA J.Anbazhagan in his tweet.