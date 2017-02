எம்ஜிஆரின் அதிமுகவை வழிநடத்தப்போகும் டிடிவி தினகரனின் "தகுதி" என்ன தெரியுமா?

அதிமுக துணை பொதுச்செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள டிடிவி தினகரன் சசிகலாவின் அக்காள் மகன் கடந்த 5 ஆண்டு காலம் கட்சியை விட்டு ஒதுங்கியிருந்தவர் ஜெயலலிதா மரணத்திற்குப் பின் கட்சியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala Natarajan on Wednesday appointed her nephew TTV Dinakaran as the Deputy General Secretary of the party. He is the son of Sasikala’s brother Vanithamani.