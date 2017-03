டி.டி.வி தினகரனெல்லாம் யாருங்க? அவருக்கு பதில் சொல்லி தரத்தை தாழ்த்திக்கொள்ள மாட்டேன்- துரைமுருகன்

தி.மு.க. முதன்மை செயலாளரும், சட்டசபை எதிர்கட்சி துணைத்தலைவருமான துரைமுருகனிடம் டி.டி.வி தினகரன் குறித்து கேள்விக்கு, அவர்யார்? அவருக்கெல்லாம் பதில்சொலி என் தரத்தைத் தாழ்த்திக்கொள்ளவிரும்பவில்லை என பத

English summary

Who is TTV Dinakaran? i don't like to answer his criticism on DMK and don't like to spoil my dignity told DMK Duraimurugan.