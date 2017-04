திருத்துறைப்பூண்டி முதல் திகார் சிறை வரை - இது டிடிவி தினகரன் பயோடேட்டா

திருத்துறைப்பூண்டியில் பிறந்த டிடிவி தினகரன் இரட்டை இலை சின்னம் பெற லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

TTV Dinakaran is the son of Vanithamani, the sister of Sasikala. three sons of Vanithamani started to get lime light. They are known as TTV brothers – Dinakaran, Bhaskaran and Sudhakaran. Tiruthurai Poondi to Tihar jail here is the travel for TTV Dinakaran.