ஜெ.வுக்கு சிகிச்சையளித்த டாக்டரை போயஸ் கார்டனுக்குள் வரவிடாமல் தடுத்த சக்தி எது?

ஜெயலலிதாவுக்கு சிகிச்சை அளித்த டாக்டர் சாந்தாராம், போயஸ் கார்டனுக்குள் செல்ல அனுமதிக்காமல் தடுத்தது யார் என ஓ. பன்னீர் செல்வம் அணியின் பி.எச்.பாண்டியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Story first published: Friday, March 3, 2017, 13:27 [IST]

O.Panneer selvam team member P.H.Pandian questioned that who stopped Dr.Shanta ram, who was giving treatment to Jayalalitha at her Poes residence. Dr.Shanta ram advised Jayalalitha that the medicine she was taking may cause stroke. After that advise, he was stopped to enter into poes garden.