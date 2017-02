நினைவு சின்னமாகுமா ஜெ. வாழ்ந்து மறைந்த போயஸ் கார்டன் வீடு?

முதல்வர் ஜெயலலிதா வாழ்ந்த போயஸ் கார்டன் வீட்டை நினைவுச்சின்னமாக அறிவிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

English summary

who takes care of former chief minister jayalalithaa's poes garden residence