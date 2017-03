பின்னணியில் ஏகப்பட்ட கணக்கு.. ஜெயேந்திரரை, டி.டி.வி.தினகரன் சந்திக்க ஏற்பாடு செய்தது யார் தெரியுமா?

தினகரன் ஏன் ஜெயேந்திரரை சந்தித்து பேச வேண்டும், அதற்கான வாய்ப்பு எப்படி அவருக்கு கிடைத்தது என்பதன் பின்னணியில் இருப்பவர்தான் சுப்பிரமணியன் சாமி.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 11:22 [IST]

English summary

Do you know who was behind T.T.V.Dinakaran and Kanchi Jayendra Saraswathi meeting?