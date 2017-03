ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு? சசி-பன்னீர் கோஷ்டிக்கு சம வாய்ப்பு!

சசிகலா நியமனம் செல்லாது என தேர்தல் கமிஷன் அறிவித்தால் அவைத் தலைவர் மதுசூதனன், பொருளாளர் பன்னீர் செல்வம் எடுத்த முடிவு செல்லுபடியாகும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Who will get double leaf symbol is the talk of the town now.