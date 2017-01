சசி அமைச்சரவையில் ஓபிஎஸ் யார்? 2-வது இடத்துக்கு முட்டி மோதும் அமைச்சர்கள்!

முதல்வர் நாற்காலியில் அமர துடிக்கிறார் சசிகலா. அவர் முதல்வராகும் நிலையில் அமைச்சரவையில் 2-வது இடம் யாருக்கு என முட்டி மோதுகிறார்கள் அமைச்சர்கள்.

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 9:02 [IST]

Sources Said that Three Ministers trying to get No2 Rank in Sasikala Cabinet who is trying to capture the Tamilnadu CM Post.