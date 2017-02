ஜெயலலிதா செலுத்த வேண்டிய ரூ.100 கோடி அபராதம் கர்நாடக கருவூலத்துக்கு போகுமாம்!

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஜெயலலிதா தற்போது உயிரோடு இல்லாத நிலையில் அவர் மீது விதிக்கப்பட்ட அபராத் தொகை எந்த அரசை சேரும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala Natarajan has been ordered to pay a fine by the Supreme Court of India. In the case of J Jayalalithaa the case stood abated since she is no more, but the fine of Rs 100 crore imposed on her too will have to be recovered. The question is who will get this money once it is recovered? As per the law, the money collected as the fine amount will go to the government of Tamil Nadu. The original case was filed in Tamil Nadu and since the Supreme Court felt that a fair trial would not be held, it was shifted to Karnataka.