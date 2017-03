ஆர்.கே நகர் யாருக்கு? அடித்துக்கொள்ளும் அதிமுக பங்காளிகள்

ஆர்.கே நகர் இடைத் தேர்தலில் அதிமுகவில் மும்முனைப் போட்டி நிலவுகிறது, எதிர்கட்சிகளின் வியூகத்தை மீறி யார் வெற்றி பெறப்போகிறார்கள் என்பதே இப்போதைய கேள்வியாகும்.

English summary

RK Nagar Assembly constituency which fell vacant following the death of former Chief Minister J Jayalalithaa will be held on April 12. This by-election will be crucial for all political parties in the State particularly for the two factions of the AIADMK led by VK Sasikala and O Panneerselvam. Besides, Jayalalithaa's niece Deepa Jayakumar has already declared that she would contest the by-election to RK Nagar constituency.