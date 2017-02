அதெல்லாம் ரகசிய வாக்கெடுப்புக்கு இடமே இல்லையாம்.. வைகோவே சொல்லிட்டார்!

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தமிழக சட்ட விதிகளில், நாடாளுமன்ற மரபுகளில் ரகசிய வாக்கெடுப்புக்கு இடமே இல்லை என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார். சபாநாயகரை அவர் பாராட்டியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 15:57 [IST]

English summary

Despite the whole state is slamming the TN assembly speaker, MDMK chief Vaiko has hailed him for his actions.