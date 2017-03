சசிகலா முதல்வராகக் கூடாது என அத்தனை தெய்வங்களையும் தமிழகம் வேண்டியது - டி.ஆர்.!

சசிகலா முதல்வராகக்கூடாது என்று தமிழகத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் அனைத்து தெய்வங்களையும் வேண்டினார்கள் என்று டி.ராஜேந்தர் கூறியுள்ளார்.

English summary

LDMK leader T Rajendhar has said that the whole Tamil Nadu was praying against Sasikala becoming CM.