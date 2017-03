ஜெ., சமாதியில் மாறி மாறி நடிக்கிறாங்க... அரசியலில் நடிக்க விரும்பவில்லை - நடிகை ஆர்த்தி

அரசியலில் நடிக்க விருப்பமில்லை என்று அதிமுகவில் இருந்து விலகிய நடிகை ஆர்த்தி கூறியுள்ளார்.

English summary

Actress Aarthi Ganesh quits from ADMK.here is the reason.