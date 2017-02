நீங்க எந்த பத்திரிக்கை ?... ஜெயலலிதா, விஜயகாந்த் பாணியில் மிரட்டிய சசிகலா

நீங்க எந்த பத்திரிக்கை என்று கூவத்தூரில் கேள்வி கேட்ட செய்தியாளரைப் பார்த்து மிரட்டும் தொனியில் பேசியுள்ளார் சசிகலா. கடந்த காலங்களில் ஜெயலலிதா, விஜயகாந்த் போல கேள்வி கேட்டு முறைத்தது பரபரப்பை ஏற்படுத

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sasikala concluded the press conference in 10 minutes. However, mediapersons were not able to count the MLAs in the confusion that prevailed in the hall after the press conference was over.