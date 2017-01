ஜல்லிக்கட்டு நடத்த பாஜகவால் ஏன் அவசர சட்டம் கொண்டு வர முடியவில்லை? திருநாவுக்கரசர்

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த பாஜக ஏன் அவசர சட்டம் கொண்டு வரவில்லை என திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார்.

English summary

Why bjp government do not Issue Ordinance on Jallikattu in tamilnadu ? Question arise by tamilnadu congress committee chief Thirunavukarasar .