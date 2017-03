கருப்பு பூனை படை பாதுகாப்பை வாபஸ்பெற்று, நிராயுதபாணியாக ஜெ. கொல்லப்பட்டார்: பி.எச்.பாண்டியன் பகீர்

'அம்மா' ஆஸ்பத்திரிக்கு போகும்போது கருப்பு பூனை போகவில்லை. 75 நாட்களும் அப்பல்லோவில் கருப்பு பூனை படை பாதுகாப்பை நான் பார்க்கவில்லை என பி.எச்.பாண்டியன் தெரிவித்தார்.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 16:31 [IST]

English summary

Why Black cats protection has withdrawn while Jayalalitha admitted in the Apollo hospital, asks, P.H.Pandian in a meeting.