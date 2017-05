சிபிஐ ரெய்டு: ஏர்செல்-மேக்சிஸ் வழக்கில் சிதம்பரம், கார்த்தி சிதம்பரம் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் என்ன?

ஏர்செல் மேக்சிஸ் முறைகேடு வழக்கில் ப.சிதம்பரத்தின் பங்கு குறித்து விசாரிக்கப்படும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்திருந்த நிலையில் சிபிஐ அதிகாரிகள் இன்று அவரது வீட்டில் அதிரடி சோதனை நடத்தி உள்ளனர்.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 9:32 [IST]

English summary

The CBI has conducted raids at the residence of former union minister P Chidambaram and his son' house in Chennai. Recently CBI informed the Supreme Court that it was probing all angles in the Aircel-Maxis case, including the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) clearance given by P Chidambaram.