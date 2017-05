நீட் மூலம் குலக் கல்வி முறையை மறைமுகமாகக் கொண்டு வருகிறதா மத்திய அரசு?

உயர் வகுப்பினர் மட்டுமே தேர்வு பெறக்கூடிய வகையில் நீட் தேர்வைக் கொண்டு வந்துள்ள மத்திய அரசு, குலக் கல்வியை மறைமுகமாகக் கொண்டு வருகிறதா என்கிற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

English summary

As central government compelling NEET exam, it indirectly compelling poor people to continue their family trades like fishing, pot making ect.,