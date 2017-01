ஜல்லிக்கட்டு: எங்கெங்கும் போராட்டம்... போர்க்குரல்.. திரும்பிப் பார்க்க திராணியற்ற மத்திய அரசு!

ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி தமிழகத்து தெருவெங்கும் போர் முழக்கங்கள்... ஆனால் திரும்பி பார்க்க கூட திராணியற்றதாக இருக்கிறது பச்சை துரோக மத்திய அரசு.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Union Government of India yet to look the Tamilnadu Protests which was held by Students and Youth for Jallikattu.