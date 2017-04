கேஸை முடித்து வையுங்க...இல்லை ஜெயிலுக்கு அனுப்புங்க... கோர்ட்டில் கொந்தளித்த வைகோ!

தம் மீதான வழக்கை முடித்து வைக்க வேண்டும்; இல்லையெனில் சிறைக்கு அனுப்புங்கள் என எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் வைகோ கொந்தளித்தார். இதையடுத்து அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையிலடைக்கப்பட்டார்.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 13:43 [IST]

English summary

MDMK General Secretary Vaiko will be under 15 days judicial custody for the sedition case.