பன்னீர்செல்வத்துக்கு தீபா கொடுத்த திடீர் டிமிக்கி.. காரணம் என்ன?

முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வத்துடன் தீபா இணையாமல் தனி அமைப்பை உருவாக்கியதற்கு பல்வேறு கராணங்களை நாம் ஊகித்தாலும், உண்மையில் நடந்தது என்ன? என்பதை ஆராய்ந்தால் அதிர்ச்சி ஏற்படுகிறது.

English summary

What is the reason behind the Deepa's decision to not involve with Panneer Selvam?