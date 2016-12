நான் ஏன் அரசியலுக்கு வரக்கூடாது ? கேட்கிறார் ஜெ.அண்ணன் மகள் தீபா !

என் அத்தையைப் போல் ஒருவரை மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். எனவே நான் அரசியலுக்கு வருவது குறித்து மக்களிடம் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது என ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா கூறியுள்ளார்.

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 22:10 [IST]

English summary

Why did I not come to politics? says Deepa Jayakumar the niece of the former Chief Minister Jayalalithaa